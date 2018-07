SPFW fechou terceiro dia com pitadas do universo folk

Antes do desfile da Triton o destaque foi o universo da dança, com Fabia Bercsek deixando um pouco de lado o visual rock and roll que fazia habitualmente e apostando num clima mais suave. Teve um pouco de tudo: vestidões com aplicações, minis com tachinhas, coletes que serviam traquilamente como vestidos, blusas com amarrações. A estilista apostou forte na estamparia.

Na Ellus, o motoqueiro da grife desembarcou na passarela vestido de branco para o verão. Tecidos fluidos, sarja e jeans vêm ao lado de ilhoses, zíperes e correntes. Jaquetas perfecto e coletes surgem para aquecer na meia-estação. Os ombros são estruturados. Atenção para os minicoletes com aplicações de metal. Os jeans são claros, do branco ao azul bem bleached, como nos anos 1980, na lavagem Stain. No final, vestidinhos leves em quadriculados em tons pastel chegam garantidos na lista de compras.

Também foram destaque no terceiro dia de desfiles a moda praia com jeito de roupa de passear da Água de Coco, com a coleção de Liana Thomaz declaradamente inspirada na Tailândia, em modelagens amplas e confortáveis, na forma de calças-sarongue, vestidos quimonos e capas; Reinaldo Lourenço, com belíssimas peças inspiradas no café, com apostas no romantismo que remete à Belle Époque e também em toques mais cosmopolitas; e a marca jovem Carlota Joakina, para a qual Camila Bertolote e Marilia Biasi se inspiraram em parques aquáticos e temáticos. O desfile foi de um passeio por um parque aquático até os volumes de aplicações de origami, em verde-limão.