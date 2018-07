SPFW: Preto, branco e dourado inspiram Miguel Vieira O estilista português Miguel Vieira se inspirou na atmosfera das cores preta, branca e dourada para desenvolver sua coleção de verão, apresentada hoje na 25ª São Paulo Fashion Week (SPFW), no Parque do Ibirapuera. Na moda de Viera, os homens usam máxi-bolsas e peças com detalhes - bolas, xadrez e listras - em dourado. As calças retas e bem justinhas ao corpo, bermudas com corte de alfaiataria e camisas bem certinhas formaram os looks. Já as mulheres apareceram em vestidos justos e vaporosos, maiôs dourados e pretos, saias de cintura alta e blusas transparentes. O destaque ficou para os sapatos que vieram em verniz. Os modelos femininos aparecem em saltos altos e tiras largas, e os masculinos vieram com bico fino. O estilista abusou da seda, organza, chiffons plissados, tecidos cintilantes, algodão mercerizados e lãs frias. Nos acessórios, as malas foram substituídas por mochilas de campismo enormes, além da bolsa-carteira e da máxi-bolsa, todas em preto ou dourado.