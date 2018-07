SPFW tem dia de moda praia sofisticada e romantismo Um dos destaques do terceiro dia de desfiles da São Paulo Fashion Week (SPFW) foi a moda praia com jeito de roupa de passear que a Água de Coco levou às passarelas. A coleção de Liana Thomaz, declaradamente inspirada na Tailândia, trouxe maiôs e biquínis repletos de drapeados e plissados. As modelagens são amplas e confortáveis, e se apresentam na forma de calças-sarongue, vestidos quimonos e capas. Os tops têm alças largas e decotes estruturados. As calcinhas também vêm com laterais comportadas, algumas esconde-celulite, muito eficentes. No casting, tops como Leticia Birkheuer, Isabeli Fontana (cujo maiô deu uma entradinha no bumbum revelando uma indiscreta tatuagem), Ana Claudia Michels, Michele Bittar e Raica.