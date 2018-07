SPFW: top inglesa Agyness Deyn agita desfile da Ellus Tarde movimentada na Bienal do Ibirapuera, em São Paulo. A presença da top inglesa Agyness Deyn no desfile da Ellus na São Paulo Fashion Week foi celebrado pelos fashionistas. Eleita a personalidade mais chata de 2008 pela BBC, a jovem é apontada como a substituta da Kate Moss, considerada atual embaixatriz do jovem ''englishstyle'', e foi escolhida pela marca como o retrato de sua coleção. Acertadamente. Dona de uma beleza andrógena, Agyness combina bem com o espírito da proposta de Adriana Bonzon, diretora de criação da marca. As propostas de modelagem são comuns para homens e mulheres - macacões, salopetes e casacos -, as calças são justas no masculino e largas no feminino, numa inversão das silhuetas convencionais. No mais, a coleção vem toda em preto, vendável e certeira. Ideal para épocas de crise.