SP:Prova de rendimento escolar terá participação recorde

De acordo com a Secretaria de Segurança, o motivo para o recorde é a nova meta etária de alfabetização. O objetivo é que os alunos aprendam a ler e escrever aos 7 anos de idade - mais cedo do que o estipulado no País, que define a idade de 8 anos. Por isso, o Saresp será aplicado também aos alunos do 2º ano do Ensino Fundamental. Até então, a avaliação era voltada para os 3º, 5º, 7º, 9º anos, além da 3ª série do Ensino Médio.

serão aplicadas avaliações de língua portuguesa, matemática, redação, história e geografia. Tanto para as escolas estaduais quanto para as municipais, as provas são custeadas pelo Governo do Estado. Já as instituições privadas arcam com os custos.

"O Saresp é uma avaliação anual cujo objetivo é diagnosticar, para a administração, todos os resultados que estão sendo trazidos por conta das ações da gestão pedagógica", explica o secretário da Educação, professor Herman Voorwald.