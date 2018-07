Sprint Nextel assume participação majoritária na Clearwire

A Sprint informou ter chegado a um acordo com a Eagle River Holdings na quarta-feira e que agora controla uma fatia de 50,8 por cento na Clearwire, segundo o documento.

O acordo com a Clearwire acontece menos de uma semana após a Sprint ter fechado com a Softbank, no qual a operadora japonesa comprou 70 por cento da empresa norte-americana, em uma transação de 20 bilhões de dólares.

Após o acordo, analistas e investidores esperavam que a Sprint adquirisse a totalidade ou pelo menos assumisse o controle da Clearwire, no qual já possuía uma fatia de quase 50 por cento.

(Por Ben Berkowitz)