SPTrans não foi notificada Oficialmente Até o fim da semana passada, a SPTrans, que administra os ônibus na capital, não havia sido notificada oficialmente sobre a necessidade de reforçar a frota de coletivos nos dias em que o Enem será realizado, 3 e 4 de outubro. Segundo a empresa, a frota é reduzida em 30% no sábado e à metade no domingo. Em nota, a SPTrans informou que não houve alteração do sistema de ônibus em anos anteriores. O Inep destacou que relaciona, em seu site, os locais do exame em todo o País para as prefeituras organizarem o sistema de transporte, segurança e infraestrutura.