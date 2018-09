SPTrans reorganizará linhas em terminais da zona sul A SPTrans vai reorganizar o transporte público nos terminais Varginha e Grajaú, na zona sul da capital paulista, com o objetivo de agilizar o transporte na região. Algumas linhas serão reforçadas com maior número de partidas e outras serão criadas para atender a nova demanda de passageiros. As linhas locais, operadas com miniônibus, levarão os passageiros até os terminais, e os ônibus maiores vão levar os usuários até os centros de grande interesse e estações da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô).