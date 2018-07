SPTuris lança museu virtual do Anhembi

No arquivo, é possível encontrar, por exemplo, o vídeo que mostra a estrutura de alumínio do teto do pavilhão sendo levantada à manivela - tal estrutura foi a maior erguida de uma só vez, fato nunca mais repetido em nenhum lugar do mundo. Fotos do primeiro Salão do Automóvel ou o relato de quando Mauricio de Sousa quase comprou o Anhembi para construir o Parque da Mônica estão disponíveis no site www.mueap.com.br.

"O resgate dessa história é fundamental, porque nós, brasileiros, perdemos a memória e, com isso, deixamos de aprender", afirma Jorge Wilheim, arquiteto responsável pelo projeto do centro de convenções.

A busca no arquivo pode ser feita por ano ou por evento e todos podem contribuir para aumentar o acervo. Para isso, basta entrar na sessão "Ponto de Encontro" e enviar fotos ou textos. Segundo o presidente da SPTuris, Marcelo Rehder, a participação do público é essencial. "O site é dinâmico e a história do espaço continua a ser construída todos os dias." As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.