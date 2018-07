SPTuris: SP recebeu 347 mil turistas na 1ª fase da Copa

A previsão inicial era de que em média cada visitante gastaria em torno de R$ 1,8 mil no período. No entanto, essa marca já foi superada. A Pesquisa de Demanda e Perfil do Torcedor da Copa do Mundo em São Paulo, feita pelo órgão, aponta que os gastos de brasileiros estão em torno de R$ 2,2 mil e dos estrangeiros já alcançam a marca de R$ 4,8 mil por pessoa.

O levantamento aponta ainda que os visitantes estão ficando mais tempo na cidade, turistas nacionais ficam, em média, 4,4 dias e os estrangeiros permanecem 8,2 dias em média. Com isso, de acordo com a pesquisa, a estimativa é que o impacto do Mundial no turismo da metrópole ultrapasse a previsão inicial de R$ 700 milhões e deve superar a marca de R$ 1 bilhão.

Nacionalidades

A pesquisa mostrou ainda que entre os turistas estrangeiros os sul-americanos são a maioria. Os "campeões" são os argentinos (31,71% do total), na sequência aparecem os chilenos (17,77%) e os uruguaios (8,01%). Os colombianos, torcedores do time que enfrentará o Brasil nesta sexta-feira, 04, pelas quartas de final, são 5,05% dos turistas que estão em São Paulo. Os norte-americanos e os ingleses tem a mesma representatividade na cidade (4,18%).