SRB apoia livre-expressão da população em protestos A Sociedade Rural Brasileira (SRB) divulgou nesta terça-feira, nota na qual afirma apoiar a livre-expressão da população nos protestos espalhados pelo País. "Para a entidade, a legitimidade das manifestações perpassa pela não violência e não partidarização das diversas causas, princípios que coadunam com os valores da instituição. O debate sadio de ideias é a essência da democracia, e é ancorada neste pilar que a Rural pautou sua trajetória de praticamente um século", diz a SRB. "Este momento de efervescência, liderado pela juventude, também é oportunidade para que estereótipos sobre a agricultura sejam desfeitos, mostrando que os pleitos das cidades são idênticos aos da esmagadora maioria dos produtores rurais que vivem e trabalham no interior do País."