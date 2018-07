Sri Lanka irá investigar vala comum com mais de 150 mortos

Dois relatórios apresentados a um tribunal na semana passada afirmaram que os restos mortais, na cidade de Matale, 142 quilômetros ao norte da capital, datam do período entre 1986 e 1989, quando o Sri Lanka enfrentou uma insurreição marxista.

"O presidente decidiu nomear uma comissão presidencial para investigar a vala comum. Isso será feito de forma separada do inquérito policial em andamento", disse à Reuters o porta-voz Mohan Samaranayake.

A decisão de criar a comissão ocorre cinco meses depois da descoberta da vala comum, achada em uma construção perto de um hospital.

Ajith Jayasena, oficial de justiça médica do hospital, afirmou que a escavação ainda está em curso e que podem ser encontrados mais restos mortais.

Rebeldes marxistas do Janatha Vimukthi Peremuna (JVP), ou Fronte de Libertação do Povo, iniciaram a segunda fase de uma insurreição no final da década de 1980.

As forças de segurança responderam impiedosamente e muitos rebeldes foram mortos ou desapareceram. O JVP depois de transformou de grupo rebelde para partido político.