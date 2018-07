SSP-BA pede para cidadão andar com pouco dinheiro

O deputado estadual Carlos Gaban (DEM) se mostrava indignado e classificou o fato como "lamentável". Segundo ele, o Estado tem obrigação de garantir a segurança da população. "Tenho que lamentar profundamente que o site oficial da Secretaria de Segurança sugira às pessoas que contribuam com uma pequena ajuda aos bandidos. No meu entender é uma declaração de falência do sistema de segurança pública na Bahia", disse.

Já o vereador Leo Prates, vice-líder do governo e líder do DEM na Câmara, chamou a "dica" de "imposto ladrão". "Estamos estupefatos com essa orientação da SSP, que só vem comprovar a ineficiência da política de segurança do Estado, como temos constatado". Pela manhã, a Polícia Civil informou que avaliaria a eficiência das sugestões, postadas havia mais de cinco anos, sem revisão e sem atualização. Na tarde desta terça a informação já havia sido retirada da página principal do site da SSP.