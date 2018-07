SSP confirma 23 mortes desde início da greve da PM na BA Mantido o clima de insegurança na Bahia, devido à greve deflagrada pela Polícia Militar, na noite da terça-feira, 15, sobe o número de mortes na capital Salvador e Região Metropolitana. Números oficiais da Secretaria de Segurança Pública confirmam a morte de 23 pessoas até o início da madrugada desta quinta-feira, 17, o que pode significar um percentual maior de vítimas fatais, quando contabilizados até o amanhecer. Uma reunião que se realiza nesta manhã, na Câmara de Dirigentes Lojistas de Salvador (CDL), porém, pode decidir o fim do movimento. Em entrevista a uma emissora de rádio local, momentos antes do início da reunião, um líderes da greve, o policial bombeiro Marco Prisco, sinalizou com essa possibilidade.