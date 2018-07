SSP-SP quer imagens para identificar policiais civis A Secretaria de Segurança Pública (SSP) pretende usar as imagens da televisão para identificar e punir os responsáveis pelos "excessos cometidos" durante o confronto entre manifestantes da Polícia Civil e policiais militares no entorno do Palácio dos Bandeirantes, na zona oeste da capital paulista. A pasta anunciou a decisão hoje, em nota, um dia após a confusão de ontem que deixou mais de 20 feridos. As cópias das gravações das emissoras já foram solicitadas. A SSP informou que, por orientação do governador José Serra (PSDB), "está empenhada em apurar responsabilidades e tomar as medidas cabíveis com relação aos fatos ocorridos". Foi determinada a perícia do local onde ocorreu o confronto e das 15 viaturas danificadas. "O inquérito está sendo instaurado na Corregedoria Geral da Polícia Civil, com apoio da Corregedoria da Polícia Militar (PM)", informa o comunicado. Conforme a nota, o governo estadual considerou "lamentáveis as cenas de violência protagonizadas por uma minoria de policiais e manifestantes" e afirmou que os comandos das polícias estão unidos. "A negociação se faz na mesa, não com arma na cintura", consta do comunicado. Enquanto a greve dos policiais civis não for encerrada, a SSP orienta as pessoas a registrar ocorrências de furto, extravio ou desaparecimento de pessoas na delegacia eletrônica.