Starbucks acusada de desperdiçar milhões de litros de água

A rede americana de cafés Starbucks está sendo acusada de desperdiçar milhões de litros de água todos os dias. O desperdício se deve a uma política da empresa de deixar as torneiras de água fria abertas durante todo o dia em milhares de suas lojas ao redor do mundo. Segundo a empresa, trata-se de uma medida de saúde e segurança necessária para manter a limpeza das instalações. Mas ambientalistas estão chocados. A rede sempre tentou projetar a imagem de que é uma empresa preocupada com o meio ambiente. "Ao tomar algumas medidas para reduzir o desperdício em nossas operações e reciclar, somos capazes de preservar os recursos naturais da Terra e melhorar a qualidade de vidas ao redor do mundo", afirma um texto na página da empresa na internet. "(A rede) Starbucks busca ativamente por oportunidades para minimizar o impacto ambiental", diz o site da empresa. Clientela Por isso, quando uma de suas clientes no Reino Unido percebeu uma torneira com água correndo de forma ininterrupta atrás do balcão, decidiu reclamar para a empresa. Uma executiva do Starbucks respondeu a cliente afirmando que a medida estava sendo utilizada em lojas ao redor do mundo para impedir qualquer risco de que germes se reproduzam nas torneiras ou pias, onde se lavam colheres e outros utensílios. Em uma visita a uma das lojas da rede no centro de Londres, uma das funcionárias foi questionada sobre a razão de a torneira ficar aberta o tempo todo. "Para manter as coisas limpas, colheres, etc", respondeu a funcionária. Quando a funcionária é questionada novamente se isto não seria um desperdício de água, a resposta foi: "Humm... é, sim, eu acho que é". O caso provocou uma série de protestos em jornais da Grã-Bretanha. Um deles calculou que o desperdício de água pode totalizar 23 milhões de litros por dia. Críticas Ambientalistas condenaram a prática. A ONG Water Waste, que trabalha com campanhas de prevenção ao desperdício de água, considerou chocante o desperdício da rede de cafés. A direção da rede Starbucks afirmou que não quer dar entrevistas, mas enviou uma declaração à BBC. Segundo o texto, a empresa afirma que o sistema funciona bem para garantir que a companhia mantenha os padrões de qualidade e segurança. A diretoria afirma ainda que, apesar de reconhecer que há oportunidades para reduzir seu uso de água, a empresa está dentro dos padrões da Organização das Nações Unidas e precisa equilibrar a preservação da água com a necessidade de manter a segurança dos clientes. No entanto, agora que esses clientes começaram a fazer perguntas embaraçosas, a companhia poderá sentir uma forte pressão para fechar as torneiras. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.