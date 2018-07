Starbucks assumirá controle integral de unidade no Japão por US$914 mi

O Starbucks Corp divulgou na terça-feira que planeja comprar a participação remanescente de 60,5 por cento do Starbucks Coffee Japan que ainda não detém, em um acordo de duas etapas avaliado em cerca de 913,5 milhões de dólares.

O Starbucks Japão tem operado como uma joint venture entre o Starbucks e sua parceira Sazaby League desde 1995. Durante o verão no hemisfério norte, a Sazaby se aproximou da maior rede de cafeterias do mundo sobre a venda de sua participação acionária, disse o Starbucks em um comunicado.

Há cerca de 1.050 cafés do Starbucks no Japão, que a empresa disse que será seu segundo maior mercado em termos de receita com as lojas de café.

Apesar das dificuldades econômicas do Japão, essas lojas têm margens de lucro que estão entre as mais altas do mundo, disseram os executivos da companhia em uma teleconferência com analistas.

A Sazaby começará a oferta de suas ações a partir de 26 de setembro. O preço de compra para a participação de 39,5 por cento da Sazaby é de 965 ienes por ação, para um total de 55 bilhões de ienes (cerca de 505 milhões de dólares). Quando essa operação for concluída, o Starbucks deterá 79 por cento do Starbucks Japão.

Pouco tempo depois, o Starbucks vai começar a comprar a participação acionária restante, de 21 por cento, de acionistas públicos e detentores de opções de ações ordinárias do Starbucks Japão por um preço de 1.465 ienes por ação, e um total de 44,5 bilhões de ienes (cerca de 408,5 milhões de dólares).

O preço público por ação de 1.465 ienes representa um prêmio de 11,6 por cento sobre o preço médio de 30 dias das ações do Starbucks Japão, um ágio de 4,7 por cento sobre o preço de fechamento em 22 de setembro, e um prêmio de 51,8 por cento sobre o preço que o Starbucks está pagando pelas ações da Sazaby, disse a empresa.

Todas as etapas da oferta pública de aquisição foram aprovadas de forma unânime pelos Conselhos de Administração do Starbucks, Sazaby e Starbucks Japão, e as transações devem ser concluídas durante o primeiro semestre do calendário de 2015, disse o Starbucks.

(Por Lisa Baertlein)