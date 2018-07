Startup de realidade virtual Magic Leap levanta US$542 mi com Google

Ainda não se sabe muito sobre o produto desenvolvido pela Magic Leap, mas seu fundador e presidente-executivo, Rony Abovitz, disse em fevereiro que a missão da companhia era "desenvolver e comercializar a interface computacional vestível mais natural e amigável do mundo".

Investidores na última rodada incluíam Qualcomm, a maior fabricante de chips para celulares do mundo, Andreessen Horowitz, KKR e Legendary Entertainment.

Sundar Pichai, vice-presidente sênior de Android, Chrome e aplicativos do Google, entrará no Conselho da Magic Leap. Paul Jacobs, presidente do Conselho da Qualcomm, entrará no Conselho da empresa como observador.

Parte importante dos planos da Magic Leap envolve um aparelho vestível que irá detectar o globo ocular dos usuários e projetar imagens dentro deles, disseram fontes ao blog Re/code.

A Magic Leap diz que pode entregar uma experiência 3D mais realista que aquelas oferecidas pelas tecnologias atuais incluindo Oculus Rift, uma fabricante de fones de ouvido 3D, escreveu o Re/code.

Com o Oculus Rift e outras experiências de realidade virtual, o que os usuários veem é uma imagem plana e flutuante no espaço a determinada distância. O que a Magic Leap propõe é fazer o usuário pensar que está vendo um objeto de 3D em cima do mundo real, escreveu o Re/code.

O Facebook comprou a Oculus Rift por 2 bilhões de dólares este ano.

A Magic Leap, com sede na Flórida, disse que usará os recursos para desenvolvimento de produtos, entre outras coisas.

(Por Sai Sachin R em Bangalore)