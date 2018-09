StatoilHydro diz haver sinais de petróleo na costa da Bahia Indícios de petróleo foram encontrados em um poço de exploração no prospecto de Lua Nova, na bacia do Jequitinhonha, na costa da Bahia, disse a parceira norueguesa da Petrobras no bloco, a StatoilHydro, nesta terça-feira. A StatoilHydro informou ter uma participação de 40 por cento no bloco, operado pela Petrobras. "Foi confirmada a presença de reservatórios de petróleo em arenitos do período cretáceo superior. Mais perfurações e análises serão feitas para determinar se a descoberta tem um potencial econômico positivo", disse a StatoilHydro em nota. "O poço será perfurado em maiores profundidades de acordo com o programa de exploração", disse a nota. Esse foi o primeiro poço perfurado em águas profundas na bacia do Jequitinhonha, com uma profundidade de 2.300 metros, afirmou a companhia norueguesa. Essa é uma região de nova fronteira de exploração no Brasil e tem sido classificada como prioritária para a Petrobras, que chegou a deslocar equipamentos do pré-sal para a bacia do Jequitinhonha . (Reportagem de John Acher)