Stella Caymmi será enterrada na tarde de hoje no Rio Familiares e amigos estão velando o corpo de Stella Maris, viúva de Dorival Caymmi, desde o início da manhã de hoje, no Cemitério João Batista, no bairro de Botafogo, na zona sul no Rio. O enterro está marcado para 16 horas. Os três filhos, os músicos Danilo e Dori, e a cantora Nana, além de netos, relembram histórias do casal, que ficou junto por 68 anos. Caymmi morreu há 12 dias e Stella ontem. "Os dois tinham personalidades complementares. Papai era contemplativo e parcimonioso nas ações. Mamãe era muito executiva e sempre tocava a bola pra frente. Primeiro morreu o símbolo, depois o poder executivo", disse Danilo. Sobre o caixão foi colocada a bandeira da cidade natal de Stella, Piquiri (MG), de onde ela saiu com os pais aos seis meses de idade para o Rio, onde conheceria Caymmi.