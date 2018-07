Stephanes alerta Sarney sobre impacto de lei florestal O ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, apresentou hoje ao presidente do Senado, José Sarney, dados de estudos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) que mostram que as lavouras de arroz, feijão milho e soja ocuparam menos de 7% do território nacional. O ministro argumenta que se todos os itens das leis ambientais forem cumpridos a atividade agrícola seria inviabilizada na maioria das regiões do País. "O que não entendemos é por que há tanta discussão em torno disso (da ocupação de terras pela agricultura)", afirmou ele durante encontro com o presidente do Senado, José Sarney. O chefe da Unidade de Monitoramento por Satélite da Embrapa Campinas (SP), Evaristo Eduardo de Miranda, acompanhou o ministro no encontro.