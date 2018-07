Stephanes: Código Florestal eliminará 1 mi de produtores Em clima de disputa com o ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, o ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, disse hoje que, se o Código Florestal não for alterado, serão eliminados pelo menos 1 milhão de pequenos produtores, que já atuam em áreas de agricultura consolidada. "Uma coisa deve ficar clara: quando discutimos isso, não falamos de Amazônia, como às vezes se tenta dar a entender, mas falamos de regiões de agricultura consolidada, no Centro-Sul do País", afirmou o ministro ao sair dos estúdios da rádio estatal Radiobrás, onde gravou uma entrevista. Em uma provocação à área ambiental, com a qual tem mostrado divergências, o ministro da Agricultura disse que existe uma diferença entre ser ambientalista e ter formação e conhecimento em meio ambiente. "É o Ministério da Agricultura, por meio da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), que tem o maior número de doutores em meio ambiente", garantiu Stephanes. O ministro defendeu, ainda, o plantio de arroz em áreas de várzea. "O nosso arroz é praticamente todo produzido em áreas de várzea e é assim em qualquer lugar do mundo. Mas aqui, alguém que possivelmente estava em Ipanema ou em Brasília, resolveu um dia dizer que não podia plantar arroz em várzea". A controvérsia em torno do Código Florestal tem colocado em lados opostos Reinhold Stephanes e Carlos Minc, que é natural do Rio de Janeiro.