Stephanes defende no PR mudanças no Código Florestal O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Reinhold Stephanes, defendeu hoje mudanças no Código Florestal Brasileiro. "As alterações são de fundamental importância, uma vez que a aplicação do Código Florestal como está inviabilizaria cerca de quatro milhões de hectares produtivos, quinze milhões de toneladas de produtos, além de provocar o desaparecimento de milhares agricultores, propriedades e até de pequenos municípios", disse ele hoje, segundo nota divulgada pela assessoria de imprensa da pasta. O ministro fez a afirmação após reunião com deputados federais, senadores e representantes de cooperativas do Paraná, na sede da Organização das Cooperativas do Estado do Paraná (Ocepar), em Curitiba.