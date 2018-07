Stephanes insiste em reformulação de leis ambientais O ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, voltou a defender a reformulação das leis ambientais e estimou que 3 milhões de produtores rurais, o que representa metade dos agricultores do País, estão em situação irregular considerando o conjunto de 16.200 itens que tratam do assunto. Até o fim do ano, quando entra em vigor um decreto que regulamenta a Lei de Crimes Ambientais, cerca de 1 milhão de agricultores perderão a capacidade de produção, de acordo com ele. "Por que é preciso cortar 4 milhões de hectares na produção no Paraná, o que significa reduzir a produção em 20 milhões de toneladas? Será que é isso que a sociedade quer? Esse assunto precisa ser discutido", afirmou.