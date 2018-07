Stephanes quer antecipar discussão sobre fertilizantes

Segundo ele, um anteprojeto específico com as propostas do Executivo para pesquisa e produção das jazidas será apresentado antes do fim de março ao Congresso.

Há meses, Stephanes pressiona o Ministério de Minas e Energia para discutir a questão separadamente ante a urgência na definição sobre a produção de fertilizantes no País. Para ele, o novo Código Mineral é fundamental ao desenvolvimento do País, mas a discussão e revisão dos artigos pode demorar mais de uma década. "Nossa avaliação é de que a produção agrícola não pode esperar tanto."

Pelos cálculos da Agricultura, a importação de fertilizantes chega a ser superior a 90% do uso total no Brasil, o que encarece os custos do agronegócio. O ministro sempre cita a necessidade de compra de produtos de países distantes, e ressalta o impacto nos gastos com a logística para levar fertilizantes até as áreas produtoras.

Além do anteprojeto, Stephanes informou que os Ministérios de Minas e Energia e da Agricultura também estão definindo "medidas administrativas" e "decisões políticas" para tratar de casos de jazidas já existentes e não exploradas.