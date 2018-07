Stephen Frears e sua família de trapaceiros

A Família Radical

14h15 no SBT

(Proud Family Movie). EUA, 2005. Direção de Bruce W. Smith.

Animação da Disney sobre família que ganha temporada de férias numa ilha tropical. É tudo armação de cientista que quer se apossar da fórmula criada por um dos integrantes do grupo familiar para incrementar a geleia de amendoim. O diretor Smith fez o anti-Simpsons, você vai ver. Reprise, colorido, 90 min.

High School Musical

15h45 na Globo

(High School Musical). EUA, 2006. Direção de Kenny Ortega, com Zac Efron, Vanessa Anne Hudgens, Ashley Tisdale, Lucas Grabeel, Corbin Bleu, Monique Coleman.

Embora não fosse ruim - a produção era caprichada, havia energia nos números musicais -, a versão brasileira do musical da Disney (High School Musical - O Desafio) não foi o sucesso imaginado pela empresa Total Entertainment. O ano não começou bem para os êxitos sonhados do cinema nacional - Lula, High School. Você pode (re)ver o original, o primeiro da série, e descobrir o que criou o fenômeno de público. Passa pelo elenco, com certeza. Zac Efron e Vanessa Anne Hudgens têm química e criaram empatia com o público, que torce para que o casal teen dê certo. Reprise, colorido, 109 min.

Antônio, Guerreiro de Deus

22 h na Rede Brasil

(Antonio Guerriero di Dio). Itália, 2006. Direção de Antonello Bellucco, com Andrea Ascolese, Giovanni Capalbo, Eleonora Daniele, Paolo De Vita, Franco di Francescantonio.

Seguindo o exemplo de São Francisco, o aristocrata Antônio renuncia a seus bens e aos prazeres terrenos, faz voto de castidade e vira Santo Antônio, em defesa dos pobres. Biografias de santos não são para todos os gostos, mas para quem tem fé. Inédito, colorido, 110 min.

Eu Os Declaro Marido e... Larry

23 h na Record

(I Now Pronounce You Chuck and Larry). EUA, 2007. Direção de Dennis Dugan, com Adam Sandler, Jessica Biel, Kevin James, Dan Aykroyd, Ving Rhames, Steve Buscemi.

Adam Sandler e Kevin James são o orgulho do corpo de bombeiros e grandes amigos. O primeiro não pode ver rabo de saia e a sexy Jessica Biel é sua paixão. Mas o amigo, preocupado com o futuro dos filhos, lhe pede que assine um formulário, como se fossem um casal. Um funcionário desconfia do arranjo e a dupla tem de fingir que é gay, para consternação de Jessica. Comédia que retira seu humor de uma sucessão de mal-entendidos. Dá para rir, mas o humor de Sandler, além de bronco, costuma ser cru. Espectadores de fino gosto não vão gostar e poderão até se sentir ofendidos com as grosserias. Reprise, colorido, 93 min.

Expresso para o Inferno

1h45 na Rede Brasil

(Runaway Train). EUA, 1985. Direção de Andrei Konchalovski, com Jon Voight, Eric Roberts, Rebecca De Mornay, John P. Ryan.

Dupla de fugitivos pega trem que perde o controle e dispara sem freios pelos trilhos. No fim do caminho, morte e destruição aguardam os passageiros. O russo Konchalovski baseou-se num roteiro original de Akira Kurosawa para fazer este filme eletrizante de ação. Reprise, colorido, 107 min.

Intercine

A emissora exibe o preferido do público entre - Seis Graus de Separação, de Fred Schepisi, com Stockard Channing, Will Smith, Donald Sutherland, Ian Mckellen, Mary Beth Hurt e Bruce Davison, sobre jovem negro que se instala na casa de ricaços fazendo-se passar como filho do ator Sidney Poitier; e O Profissional, de Luc Besson, com Jean Reno como profissional que tenta proteger garota (Natalie Portman), depois de matar a família dela; Gary Oldman faz o vilão que ordenou o massacre.

Freejack, Os Imortais

3h40 na Rede Brasil

(Freejack). EUA, 1992. Direção de Geoff Murphy, com Emilio Estevez, Anthony Hopkins, Mick Jagger, Rene Russo.

Piloto de Fórmula 1 sofre acidente e é projetado no futuro e descobre que seu corpo será cobaia de experiência para prolongar a vida de milionário. Embora baseado numa história de autor considerado clássico da ficção científica - Immortality Inc, de Robert Sheckley -, este filme é um tremendo desperdício de dinheiro e talento. Inédito, colorido, 110 min.

Amanhã

A Globo exibe amanhã, no Intercine, o preferido do público entre - Uma Virada do Destino, de Gillies Mackinnon, com Steve Martin, Gabriel Byrne, Laura Linney, Catherine O"Hara e Stephen Baldwin, sobre carpinteiro que adota menina que encontrou na porta de sua casa, mas ela é filha de político e o pai vai fazer de tudo para tentar recuperar sua guarda (EUA, 2000, fone 0800-70-9011); e O Último dos Moicanos, de Michael Mann, com Daniel Day-Lewis, Madeleine Stowe, Russell Means, Steven Waddington e Wes Studi, aventura baseada no romance famoso de Fenimore Cooper (EUA, 1992, fone 0800-70-9012).

TV PAGA

Jogando com a sorte

23h50 no TCM

(California Split). EUA, 1974. Direção de Robert Altman, com George Segal, Elliott Gould, Ann Prentiss, Gwen Welles, Jeff Goldblum.

Considerado um filme menor de Altman, este é um dos trabalhos mais interessantes do grande diretor - que, para dizer a verdade, ficou meio preguiçoso no fim da carreira, repetindo uma fórmula de cinema que dera certo (a mania de soltar a câmera entre vários personagens). George Segal e Elliott Gould fazem jogadores compulsivos e o diretor lança um olhar realista sobre o estilo de vida bagunçado dos dois. No limite, Altman quer refletir sobre o vazio que eles experimentam, na derrota como na vitória. Logo a seguir, o cineasta faria Nashville, sua obra-prima. Em ambos, a trilha é visceral. Na do cartaz de hoje, Altman teve problemas de direitos. O filme foi cortado na versão em DVD. Reprise, colorido, 108 min. L.C.M.