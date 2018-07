'Stern' e 'Die Zeit' publicam revista quinzenal para cegos

Os semanários alemães Stern e Die Zeit estréiam na quarta-feira, 15, uma publicação conjunta para cegos, escrita em braille e com uma periodicidade quinzenal. A nova revista, com uma tiragem de 500 exemplares, incluirá uma seleção de artigos das últimas edições das duas publicações, que estão entre as mais importantes da Alemanha, e serão selecionados pela editora de Hamburgo Gruner Jahr, informaram fontes da Biblioteca Central para Cegos Alemã (DZB, em alemão). Além disso, a revista Stern/Zeit será editada em dois formatos: em papel - de 52 páginas - e em versão digital, que será distribuída por e-mail. A impressão ficará a cargo da imprensa em braille da DZB, com sede em Leipzig, e que atualmente produz outras 18 revistas para cegos.