STF aceita denúncia contra líder do PMDB na Câmara O líder do PMDB na Câmara, deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), responderá a processo no Supremo Tribunal Federal por uso de documentos falsos para arquivar uma investigação contra ele no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, informou a Suprema Corte nesta quinta-feira.