STF adia julgamento de habeas corpus de Arruda

Segundo a assessoria do Supremo Tribunal Federal, que vai julgar o habeas corpus, a defesa anexou novos dados ao processo nesta quarta-feira.

O ministro Marco Aurélio Mello, relator do processo, decidiu enviar os pedidos à Procuradoria-Geral da República (PGR), que deverá emitir novo parecer.

Com o parecer da PGR em mãos, Marco Aurélio poderá elaborar seu voto e submeter o caso à apreciação do plenário do STF.

O julgamento estava marcado para esta quinta-feira e agora não há previsão de uma nova data.

Arruda é acusado de obstruir o andamento de investigações, por meio de suborno a testemunha, em processo que tramita no Superior Tribunal de Justiça (STJ). O governador licenciado é investigado em escândalo de pagamento de propina a deputados distritais e integrantes do governo do DF.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)