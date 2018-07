STF arquiva ação contra casal Hernandes

De acordo com a denúncia, os dois comandavam uma suposta organização criminosa que usava a estrutura da instituição religiosa e de empresas vinculadas para arrecadar dinheiro, ludibriando fiéis e desviando verbas.

Para conseguir garantir o fim do processo, a defesa do casal sustentou que a legislação estabelece que para ficar configurado o crime de lavagem de dinheiro é necessário um delito anterior. Segundo a denúncia, esse delito seria o de organização criminosa. A defesa argumentou que no sistema jurídico brasileiro não existe o tipo penal "organização criminosa".

O julgamento na 1ª. Turma do STF havia começado em 2009.