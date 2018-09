STF arquiva habeas de acusado de fraude no RJ Alex Pereira Campos, ex-procurador-geral da prefeitura de Campos dos Goytacazes, no Rio, teve pedido de habeas-corpus arquivado pelo ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF). O ex-procurador é acusado de envolvimento em fraudes de licitações públicas. Preso desde março em conseqüência da "Operação Telhado de Vidro", da Polícia Federal, Alex pleiteava o direito de responder em liberdade à ação penal movida contra ele pelo Ministério Público Federal (MPF). O pedido de liberdade foi negado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) e, posteriormente, pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).