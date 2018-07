STF cancela sessão do mensalão e adia decisão sobre mandatos A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a perda do mandato dos deputados condenados na ação penal do mensalão não ocorrerá mais nesta quarta-feira, uma vez que o ministro Celso de Mello, único voto que falta para desempatar o tema, não comparecerá por motivo de doença.