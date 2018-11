STF cassa liminar que libertou cinco membros do PCC Cinco acusados de integrar a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) que tinham garantido o direito à liberdade graças a uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) vão ter de voltar para a cadeia. Por maioria de votos, os ministros da 1.ª Turma do STF cassaram uma liminar concedida em dezembro de 2008 pelo então presidente do Supremo, Gilmar Mendes, que beneficiava o grupo, acusado de envolvimento com três homicídios e 29 sequestros.