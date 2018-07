STF condena por maioria dois ex-dirigentes do Rural no mensalão Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) José Antonio Dias Toffoli e Carmen Lúcia votaram pela condenação de três dos ex-dirigentes do Banco Rural na ação penal do chamado mensalão por gestão fraudulenta de instituição financeira, acompanhando as posições dos colegas Rosa Weber e Luiz Fux.