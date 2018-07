STF decide arquivar processo sobre menino S. Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiram hoje arquivar o processo em que o Partido Progressista (PP) pede que o menino S., de 9 anos, fique com a família no Brasil. Com isso, a Corte revogou a decisão provisória do ministro Marco Aurélio Mello, que, no último dia 2 suspendeu decisão da Justiça Federal do Rio de Janeiro, que devolvia o garoto ao pai biológico nos Estados Unidos. Agora a decisão volta para a Justiça do Rio.