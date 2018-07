STF decide que suplentes de deputados sairão das coligações

Dez ministros votaram a favor da substituição pela coligação e apenas um defendeu que a vaga deve ser preenchida por um deputado do mesmo partido.

A decisão não altera a composição atual da Câmara dos Deputados.

O STF se posicionou sobre o tema no fim do ano passado, com a maioria dos ministros votando na tese de que a suplência deve ser ocupada por um político do partido, mas o tribunal estava incompleto naquele momento.

Levantamento da Secretaria Geral da Mesa da Câmara indica que, se a decisão fosse pela suplência da mesma legenda, 24 deputados seriam afastados por não pertencerem aos partidos dos licenciados.

A polêmica teve início após julgamento do STF sobre a fidelidade partidária, que em 2007 determinou que o deputado que troca de partido perde o direito à vaga, que é do partido.

(Reportagem de Carmen Munari)