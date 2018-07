STF deixará para analisar núcleo do PT no fim de capítulo do mensalão

A decisão, tomada após acordo entre o relator da ação penal, Joaquim Barbosa, e o revisor, Ricardo Lewandowski, foi anunciada por Barbosa na volta do intervalo da sessão desta quarta-feira. Momentos antes, Lewandowski, disse a jornalistas que havia a possibilidade, e que ele estava preparado para qualquer formato de votação.

"É como uma guerra, e eu sou da cavalaria", brincou Lewandowski ao afirmar que concordaria com o novo fatiamento proposto por Barbosa.

Com a mudança, o relator deve terminar nesta quarta seu voto sobre corrupção passiva, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha relativos aos réus ligados ao PP, o extinto PL (hoje PR) e PMDB. Na quinta, Lewandowski deve iniciar seu voto e, em seguida, os outros oito ministros votarão o item.

"Devo levar um pouco menos de tempo que o relator", afirmou Lewandowski, sobre seu voto.

Em seu voto, o relator disse ver crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro do deputado Valdemar Costa Neto (PR-SP), do então assessor da bancada do partido, à época chamado Partido Liberal (PL), Jacinto Lamas, e do ex-deputado Bispo Rodrigues.

Barbosa também apontou o crime de formação de quadrilha por Costa Neto e Jacinto Lamas. O relator indicou absolvição do réu Antonio Lamas, conforme pedido feito pelo Ministério Público Federal.

"Com todo o exposto, eu considero materializada a prática de formação de quadrilha", disse Barbosa.

Ele vota ainda as acusações contra o delator do chamado mensalão, ex-deputado e atual presidente do PTB Roberto Jefferson.

"A origem dos recursos era pagamento de vantagem indevida, pago em troca de apoio parlamentar, foi o que se verificou ao longo da legislatura", disse o ministro.

Segundo Barbosa, Costa Neto recebeu cerca de 10 milhões de reais em espécie do PT, via o valerioduto --esquema de pagamentos coordenado pelo empresário Marcos Valério, que utlizava o Banco Rural e corretoras-- para apoiar o governo federal na Câmara dos Deputados.

"Os vultosos pagamentos vinham influenciando o exercício do mandato do acusado, favorecendo os interesses (do governo)", disse o relator.

Segundo Barbosa, os réus não apresentaram demonstrações de como o dinheiro foi utlizado, mas a destinação pouco importa para a materialização do crime de corrupção passiva.

Barbosa disse ainda que Valdemar Costa Neto teve auxílio "estável e permanente" de Jacinto Lamas, seu assessor e da bancada, além de tesoureiro do PL.

"O acusado não só tinha conhecimento do caráter criminoso das práticas do réu Valdemar Costa Neto, como também queria auxiliá-lo na prática criminosa", disse Barbosa sobre a participação de Lamas.

Na segunda-feira, no início do julgamento do chamado núcleo político do suposto esquema, Barbosa disse não haver qualquer dúvida sobre a compra de votos na Câmara, ao apontar indícios de crime de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha de três réus do Partido Progressista; além de dois sócios da corretora Bônus Banval, que teria participado da lavagem de dinheiro.

(Reportagem de Ana Flor e Hugo Bachega)