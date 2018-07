STF: derrubada do diploma de jornalismo já tem 6 votos Seis ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) já votaram a favor da derrubada da exigência do diploma de jornalismo até o início da noite de hoje. Esses seis votos já garantem a derrubada da obrigatoriedade do diploma para os profissionais que atuam como jornalistas. Para que o julgamento seja concluído, é necessário que os outros três ministros presentes sejam ouvidos.