STF e CNJ terão página oficial no You Tube O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Gilmar Mendes deve assinar, na quinta-feira, acordo de cooperação com o Google que vai possibilitar às duas instituições disponibilizar vídeos no YouTube. O STF será a primeira Suprema Corte no mundo a ter uma página no site. A nova mídia não vai gerar custos para as instituições.