STF inicia discussão sobre aborto de anencéfalos na 3ª O Supremo Tribunal Federal (STF) promove nesta semana audiências públicas para discutir a descriminalização do aborto de fetos anencéfalos. As discussões começam na terça-feira e continuam na quinta e no dia 4 de setembro. Serão ouvidos representantes de entidades religiosas, de médicos, de feministas e outros especialistas. A realização dos encontros é uma iniciativa do ministro Marco Aurélio Mello, relator da ação apresentada em 2004 pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Saúde (CNTS), que na época recorreu ao STF para que a antecipação do parto nesse caso específico deixasse de ser caracterizada como crime de aborto. As informações são da Agência Brasil.