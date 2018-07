STF inicia julgamento de ação contra reserva em RR Começou na manhã de hoje a sessão plenária do Supremo Tribunal Federal (STF) em que será julgada ação contrária à portaria do governo federal que demarcou de forma contínua a reserva indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima. Forte esquema de segurança foi montado para garantir a tranqüilidade do julgamento, inclusive com a presença de policiais federais no plenário do tribunal. O relator da ação no STF, ministro Carlos Ayres Britto, começou a ler seu parecer, no qual relembra toda a história da demarcação, desde a criação das reservas indígenas no País pela Constituição de 1988 até a homologação da área de Raposa Serra do Sol e os recentes conflitos ocorridos na região quando forças federais tentaram retirar da área arrozeiros, que reagiram de forma violenta.