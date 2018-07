STF libera acesso a medicamentos

As listas de medicamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e protocolos de usos das drogas são questionáveis e permitem contestações judiciais que busquem o financiamento de remédios não previstos no sistema público. Foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) na primeira vez em que a corte se manifestou após promover, em maio, audiência pública sobre o acesso à saúde e a judicialização do setor - o aumento de ações judiciais para obtenção de insumos, terapias e medicamentos não fornecidos pelo SUS.

A corte decidiu não atender reivindicações para limitar o acesso a remédios por via judicial. Mas enfatizou, porém, que "deverá ser privilegiado o tratamento fornecido pelo SUS em detrimento de opção diversa escolhida pelo paciente sempre que não for comprovada a ineficácia ou a impropriedade da política de saúde existente".

A decisão, que deverá orientar o posicionamento do Judiciário brasileiro, reforça o entendimento dos juízes de primeira instância que já vinham concedendo os tratamentos comprovadamente necessários na maioria dos casos, avalia a Defensoria Pública da União. Para o órgão, contraria o entendimento de secretários da Saúde que pediam que só fossem fornecidas drogas previstas nas listas do SUS.

Durante as audiências, o próprio ministro da Saúde, José Gomes Temporão, defendeu "regras e limites" para as demandas judiciais.

"Como ressaltado pelo próprio ministro da Saúde na audiência pública, há necessidade de revisão periódica dos protocolos existentes e de elaboração de novos protocolos. Assim, não se pode afirmar que os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do SUS são inquestionáveis, o que permite sua contestação judicial", anotou o presidente do STF, Gilmar Mendes, ao determinar que um medicamento não coberto pelo SUS fosse fornecido a um paciente. Três decisões do ministro favoráveis aos pacientes foram divulgadas no site do STF no último sábado.

"O direito à saúde é um direito subjetivo, público, do cidadão e o Estado deve garantir assistência ampla e irrestrita a todos", interpreto o subdefensor público da União, Leonardo Mattar. "Agora, "irrestrita" significa qualquer coisa? Claro que não, ninguém defende isso. E a corte teve bom senso. Claro que a prioridade é a política do SUS, sempre que não for comprovada a eficácia do tratamento solicitado", comentou. "Parece que a base do Judiciário já tem essa posição e a decisão do ministro só reforça, está de pleno acordo."

"Ficou como está. Melhor assim", afirmou Mário Scheffer, conselheiro do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde e da ONG Pela Vidda, de defesa de pessoas com HIV.

O Ministério da Saúde, no entanto, avalia que a decisão de Mendes foi positiva para a pasta, que aponta que seus gastos têm aumentado em razão das ações. "Acho que é um avanço ter uma manifestação que coloca em tela de juízo o que afirmam associações que dizem representar pacientes, que defendem que é tudo que o médico quer", disse o secretário de Ciência e Tecnologia da pasta, Reinaldo Guimarães. "O STF disse que deve ser considerada a política estatal, não é o tudo para todos." O ministério promete atualizar protocolos referentes a 83 doenças até o fim do ano.

GASTOS

R$ 456,7 milhões foi o gasto federal com medicamentos de alto custo durante o ano de 2002

R$ 2 bilhões já foram gastos com esses remédios neste ano; o aumento de gastos é atribuído pelo governo federal principalmente