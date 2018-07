STF libera acesso de órgãos do governo à Serra do Sol O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Carlos Ayres Britto autorizou o acesso de órgãos do governo à reserva indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima. Podem atuar na área o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), a Fundação Nacional do Índio (Funai), o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), a Agência Nacional de Águas (ANA) e o Ministério da Agricultura.