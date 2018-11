STF libera posse de Jader Barbalho no Senado

Jader foi o segundo candidato mais votado ao Senado pelo Pará na eleição do ano passado. Ele havia sido impedido de assumir com base na Lei da Ficha Limpa.

A liberação da posse de Jader, que concorreu nas eleições do ano passado com o registro cassado, foi decidida com o voto de minerva do presidente do STF, ministro Cezar Peluso.

Na última vez que se debruçou sobre a candidatura de Jader, em novembro, a Suprema Corte deparou-se com um empate: cinco ministros a favor da diplomação do senador e cinco contra. Após o impasse, a defesa de Jader entrou com pedido para que Peluso aplicasse o voto de qualidade, previsto em regimento interno do tribunal.

Em março deste ano, o STF chegou a um consenso e decidiu que a Lei da Ficha Limpa não teria validade nas eleições de 2010, o que motivou recursos de muitos dos barrados pela Justiça Eleitoral, como Jader Barbalho.

A decisão desta quarta-feira do STF será comunicada ao Tribunal Regional Eleitoral do Pará, para que Jader seja diplomado e possa tomar posse.

Jader foi impedido de assumir neste ano por ter renunciado ao cargo de senador em 2001, em meio a denúncias de que teria desviado de recursos do Banco do Estado do Pará (Banpará) quando era governador do Estado.

A lei da Ficha Limpa, de iniciativa popular, determina a suspensão dos direitos políticos por oito anos de candidatos que tenham renunciado para escapar de processo de cassação.

Em 2002, Jader chegou a ser preso em operação da Polícia Federal que investigava denúncias de desvio de recursos da extinta Sudam (Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia).

Com a posse de Jader, o PMDB, partido do vice-presidente da República, Michel Temer, e que já tem a maior bancada do Senado, passará de 17 para 18 senadores.

Já o PSOL terá somente um representante, o senador Randolfe Rodrigues (AP).

(Por Maria Carolina Marcello)