STF liberta Daniel Dantas e dez acusados de crimes financeiros O presidente do Supremo TribunalFederal (STF), ministro Gilmar Mendes, concedeu pedido dehabeas corpus ao banqueiro Daniel Dantas e outras dez pessoasrelacionadas ao grupo Opportunity que foram presas naterça-feira pela Polícia Federal na operação Satiagraha. Segundo informações de emissoras de televisão, Dantas, suairmã, Verônica, e pessoas ligadas ao banqueiro deixaram acarceragem da PF em São Paulo no início da manhã destaquinta-feira. Em um texto publicado no fim da noite de quarta-feira nosite do STF, Mendes afirma que a prisão preventiva dossuspeitos é desnecessária porque não haveria ameaça às provascolhidas na investigação, que também resultou na detenção doinvestidor Naji Nahas e do ex-prefeito de São Paulo CelsoPitta. "Não há fundamentos suficientes que justifiquem o decretode prisão temporária dos pacientes, seja por ser desnecessárioo encarceramento (dos suspeitos) para imediato interrogatório,seja por nada justificar a providência para fins de confrontocom provas colhidas", escreveu Mendes em sua decisão. "Ainda que tais fundamentos fossem suficientes, o tempodecorrido desde a deflagração da operação policial indica adesnecessidade da manutenção da custódia temporária paragarantir a preservação dos elementos probatórios", completou. O presidente do STF escreveu também que vislumbra "patentesituação de constrangimento ilegal" e que no Estado de Direitouma prisão provisória "não pode ser utilizada como meiogeneralizado de limitação das liberdades dos cidadãos". Na operação foram decretadas a prisão de 24 pessoas de duassupostas quadrilhas --uma delas seria encabeçada por Dantas eoutra, por Nahas-- após uma investigação de quatro anos. Os envolvidos são acusados de crimes que incluem formaçãode quadrilha, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta, evasãode divisas e uso de informações privilegiadas em operaçõesfinanceiras. Dantas também foi acusado pela PF de enviar intermediáriospara subornar um delegado com 1 milhão de dólares com doisobjetivos: fazer com que os nomes dele, da irmã Verônica Dantase do sócio Carlos Rodemburg fossem excluídos das investigaçõese de estimular a PF a abrir inquérito contra um antigoadversário. Verônica e Rodemburg também obtiveram habeas corpus do STF,assim como Daniele Silbergleid Ninnio, Arthur Joaquim deCarvalho, Eduardo Penido Monteiro, Dório Ferman, Itamar BenignoFilho, Norberto Aguiar Tomaz, Maria Amália Delfim de MeloCoutrin, Rodrigo Bhering de Andrade --todos ligados a Dantas. Segundo o Ministério Público Federal (MPF), Dantas e os dezlibertados cometeram crime de evasão de divisas por meio doOpportunity Fund nas Ilhas Caymã, entre 1994 e 2002. Segundo apolícia, o volume movimentado pode superar os 2 bilhões dedólares, que seriam, em parte, lavados com outras operações,como a compra de gado. Figura polêmica do processo de privatização das empresas detelefonia do país, Dantas vendeu no fim de abril por cerca de1,4 bilhão de reais as suas participações na Brasil Telecom ena Oi, que visam se unir para formar a maior companhia detelecomunicações do Brasil. O dono do Opportunity é suspeito de ter contribuído para oesquema de financiamento ilegal do PT, uma vez que empresas dasquais foi acionista --a Telemig e a Amazônia Celular-- fizeramdepósitos em contas do empresário Marcos Valério, acusado deter sido intermediário do suposto esquema do mensalão, em queparlamentares teriam recebido dinheiro para dar apoio políticoao governo no Congresso.