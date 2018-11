STF liberta Najas, Pitta e mais 9 acusados de crimes financeiros O presidente do Supremo TribunalFederal, Gilmar Mendes, concedeu habeas corpus nestaquinta-feira ao investidor Naji Najas, ao ex-prefeito de SãoPaulo Celso Pitta e a outras nove pessoas detidas pela operaçãoSatiagraha, da Polícia Federal, disse a assessoria de imprensada mais alta corte do país. Mais cedo, a defesa dos 11 libertados protocolou um pedidopara que eles fossem beneficiados pela decisão de Mendes, nofim da noite de quarta-feira, que soltou o banqueiro DanielDantas e outros dez acusados de integrar uma suposta quadrilhaque fez negócios com o grupo de Najas, do qual Pitta seriacliente. O presidente do STF libertou Dantas e os outros dezacusados por julgar que não havia fundamentos suficientes parajustificar as prisões temporárias. No entanto, horas depois, Dantas voltou a ser preso, dessa vez preventivamente, por contade uma suposta tentativa de suborno a um delegado. Najas e outros dez envolvidos terão de responder peloscrimes de formação de quadrilha, operação de instituiçãofinanceira sem autorização do Banco Central, uso de informaçãoprivilegiada e lavagem de dinheiro. O investidor libanês provocou um terremoto no mercado decapitais do Brasil em 1989. Ele foi acusado de realizaroperações ilegais que quebraram várias corretoras e esvaziarama Bolsa do Rio, principal mercado de ações do país na época. Após anos de batalha judicial, em que chegou a sercondenado a 24 anos e oito meses de prisão, Nahas foiinocentado pela Justiça e briga contra a BM&FBovespa, herdeirado mercado de ações, por uma indenização bilionária. Nahas soma às acusações contra ele a de uso de informaçãoprivilegiada, devido a indícios de que ele tenha se aproveitadode um "megacontato" no Federal Reserve, o Banco Centralnorte-americano, disse a PF. (Reportagem de Maurício Savarese)