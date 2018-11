STF nega habeas corpus a ex-banqueiro Salvatore Cacciola Por oito votos a um, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou nesta quinta-feira o pedido de habeas corpus do ex-banqueiro Salvatore Cacciola condenado a 13 anos de prisão por gestão fraudulenta do Banco Marka e corrupção de servidor público (do Banco Central).