STF nega habeas corpus para Roger Abdelmassih

O Supremo Tribunal Federal (STF) negou nesta segunda-feira, 24, o pedido de habeas corpus em defesa do médico Roger Abdelmassih, preso desde o dia 17 de agosto, acusado de estuprar 56 mulheres, a maioria ex-pacientes. A decisão é da ministra Ellen Gracie. Veja também: STF recebe pedido de habeas corpus de Roger Abdelmassih Conselho suspende registro médico de Abdelmassih Interdições devem ser secretas, defende médico Clínica em São Paulo continuará funcionando A defesa do médico pediu o benefício no último sábado, 22, ao STF após o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) ter negado o pedido no dia 19 de agosto. Abdelmassih continua preso no 40º Distrito Policial, em Vila Santa Maria, na capital paulista. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, até domingo, 23, quatro mulheres haviam sido ouvidas na 1ª Delegacia da Mulher no inquérito que investiga denúncia contra Abdelmassih, dono da maior clínica de reprodução assistida do País. A SSP informou que a primeira acusação corre em segredo de Justiça e o depoimento das mulheres faz parte de uma nova denúncia.