STF nega liberdade a ex-premiê de ilhas britânicas

No dia 22 de novembro, Lewandowski havia determinado a prisão preventiva do político para fins de extradição a pedido do governo do Reino Unido, com quem o Brasil tem tratado de cooperação. Segundo a Polícia Federal, Misick está no País desde outubro de 2011, quando entrou com um pedido de refúgio como asilado político. Dois anos antes ele fugira das Ilhas Turks e Caicos, um território britânico ultramar, tendo passado pela República Dominicana antes de chegar ao Brasil.

Misick foi primeiro-ministro do território britânico de 2003 a 23 de março de 2009, quando renunciou ao cargo em meio a um escândalo de corrupção. Uma Comissão de Inquérito concluiu que o premiê fez fortuna vendendo terrenos de propriedade da Coroa britânica a fundos de investimento imobiliários. Teria feito uma fortuna de US$ 50 milhões com os desvios. O arquipélago, formado por 40 ilhas e 30 mil habitantes, gozava de autonomia administrativa até 2009, quando o Reino Unido suspendeu a Constituição local por dois anos e impôs um governo direto para combater as fraudes ocorridas durante o governo de Misick.

O advogado do ex-premiê, o ex-deputado federal Luiz Eduardo Greenhalgh (PT-SP), pediu a revogação da prisão do seu cliente com o argumento de que ele sofre perseguição política do Reino Unido por defender, como primeiro ministro das ilhas britânicas, a independência e a autodeterminação de seu território. "Com medo de ser preso devido à evidente e injusta perseguição política que vinha sofrendo, o requerente viajou para o Brasil em busca de refúgio político", destacou a defesa, no pedido.

Greenhalgh usou uma linha de defesa semelhante quando defendeu Cesare Battisti, ex-ativista italiano cujo Supremo rejeitou no ano passado extradição requerida pelo governo daquele país europeu. O advogado disse ainda que está pendente de apreciação recursos ao ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, contra decisão do Comitê Nacional para os Refugiados (Conare) que rejeitou o asilo político. O defensor destacou que, por lei, o pedido de refúgio suspende até decisão definitiva qualquer tipo de extradição.

Na nova decisão, Ricardo Lewandowski, entretanto, rejeitou o recurso da defesa de Misick. O ministro sustentou que, conforme o entendimento da Corte, a prisão preventiva é condição necessária para início de um processo de extradição. Essa situação pode até ser flexibilizada em casos excepcionais, o que não é, a seu ver, o caso dos autos.

"Ademais, há notícia de que Michael Eugene Misick, ciente do mandado de prisão expedido contra ele, evadiu-se para território estrangeiro. Tal fato denota a intenção do extraditando em furtar-se à aplicação da lei penal de seu país, o que justifica o deferimento da medida preventiva", afirmou, ao destacar que o pedido de refúgio "não implica a revogação da prisão preventiva". Lewandowski informou que aguardava o envio de documentos pelo governo do Reino Unido para o regular processo de extradição no prazo de 60 dias.