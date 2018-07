STF nega pedido de habeas corpus a Roger Abdelmassih O Supremo Tribunal Federal (STF) negou hoje o pedido de habeas corpus em defesa do médico Roger Abdelmassih, preso em 17 de agosto acusado de estuprar 56 mulheres, a maioria ex-pacientes. A decisão é da ministra Ellen Gracie. A defesa do médico pediu o benefício no último sábado ao STF após o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) ter negado o pedido no dia 19 de agosto. Abdelmassih continua preso no 40º Distrito Policial, em Vila Santa Maria, na capital paulista.